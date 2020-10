Motorradfahrer bei Unfall in Wolfenbüttel schwer verletzt

Wolfenbüttel. Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer aus Hornburg ist bei einem Verkehrsunfall in Wolfenbüttel (Landkreis Wolfenbüttel) schwer verletzt worden. Eine 39 Jahre alte Frau aus Salzgitter hatte den Motorradfahrer am Freitag übersehen, als sie mit ihrem Auto von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 18-Jährige musste stark abbremsen und stürzte dabei. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.