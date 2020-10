Durchwachsene Bilanz der Touristik in Ostfriesland

Leer. Die Tourismusbranche in Ostfriesland ist nur bedingt zufrieden mit dem Besucheraufkommen in den Herbstferien während der Corona-Pandemie. Zwar sei die Entwicklung der Zahl der Übernachtungsgäste im Vergleich zu den Herbstferien der vergangenen Jahre insgesamt positiv. Es habe allerdings weniger Tagesgäste und Gastronomie-Besucher gegeben, teilte die Ostfriesland Tourismus GmbH am Freitag mit. Grund dafür sei neben dem eher schlechten Wetter vor allen Dingen die Corona-Krise.

Das geplante, aber mittlerweile gekippte Beherbergungsverbot hatte zum Start der Ferien für starke Schwankungen der Besucheranzahl, zahlreiche Stornierungen, Umbuchungen und viele Fragen gesorgt. In der gesamten Region seien zwischen 20 und 30 Prozent aller Buchungen storniert worden

Die Gäste seien im Schnitt jünger und würden spontaner, dafür aber für einen längeren Zeitraum buchen. Außerdem seien Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren oder Wattwanderungen beliebter als zuvor. "Die Situation musste teilweise jeden Tag neu bewertet werden. Vor diesem Hintergrund haben die Gäste die Entwicklung angesichts der Corona-Pandemie abgewartet und dann spontan gebucht", sagte Imke Wemken von der Ostfriesland Tourismus GmbH. Am beliebtesten waren Unterkünfte auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen sowie Ferienhäusern.

Eine Prognose für den Rest des Jahres ist laut Imke Wemken momentan sehr schwierig: "Die Verunsicherung seitens der Gäste ist immens groß. Daher wird es zu einer weiteren Zunahme an Spontanbuchungen kommen, was die betriebswirtschaftliche Planung der Betriebe vor große Herausforderungen stellt."