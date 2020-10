Osnabrück bekommt Steckenpferdreiter-Ampelmännchen

Osnabrück. Die Steckenpferdreiter gehören seit Jahrzehnten zur Tradition in Osnabrück. Nun bekommt die Stadt an einer Fußgängerüberführung in der Innenstadt eine Ampel mit einem stehenden und einem gehenden Steckenpferdreiter als Symbol. "Das Piktogramm weist auf den Westfälischen Frieden und die schöne Tradition des Osnabrücker Steckenpferdreitens hin", sagte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) am Freitag. Wegen der Corona-Pandemie gibt es erstmals seit 1953 kein Steckenpferdreiten durch die Innenstadt

Alljährlich reiten am 25. Oktober Hunderte von Grundschulkindern mit selbstgebauten Steckenpferden durch die Altstadt, um vor dem Rathaus vom Oberbürgermeister süße Brezeln zu bekommen. Die Tradition knüpft an den in Osnabrück und Münster geschlossenen Westfälischen Frieden von 1648 an. Als 1650 in Nürnberg ein Nachfolgekongress zu den Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück abgehalten wurde, ritten Kinder auf ihren Steckenpferden zum Gesandten des deutschen Kaisers, um ein Andenken an den Frieden zu erbitten. Die emsländischen Dichterinnen Clara und Emmy von Dincklage verlegten in einem 1875 erschienenen Sagenbuch das Steckenpferdreiten nach Osnabrück.