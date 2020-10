Trauerfeier Grund für viele Neuansteckungen in Vechta

Hannover. Rund 50 Corona-Infektionen der vergangenen Woche im Landkreis Vechta sind auf eine private Trauerfeier in Lohne zurückzuführen. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Weitere Informationen dazu gab es zunächst nicht. Insgesamt hätten sich im Landkreis Vechta 256 Menschen in den vergangenen sieben Tagen angesteckt, hieß es weiter. Die weiteren Neuinfektionen resultierten demnach unter anderem aus Zusammenkünften im privaten sowie beruflichen Umfeld. Aktuell sind 346 Menschen infiziert. Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta liegt bei 140,97.

13 an Covid-19 Erkrankte sind in stationärer Behandlung. "Der schnelle Anstieg der in den Krankenhäusern zu behandelnden Corona-Patienten führt uns noch einmal deutlich vor Augen, wie ernst die aktuelle Lage im Landkreis Vechta ist", betonte der Erste Kreisrat Hartmut Heinen. Er bat alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die geltenden Kontaktbeschränkungen zu halten und die Abstands- sowie Hygieneregeln zu befolgen.

Die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten am Donnerstag in Niedersachsen acht Landkreise und zwei Städte: Stadt Delmenhorst, Stadt Osnabrück, Cloppenburg, Vechta, Emsland, Grafschaft Bentheim, Verden, Northeim und die Landkreise Oldenburg und Osnabrück.

Mit der neuen Corona-Verordnung gilt von Freitag an auch eine Sperrstunde im Land. Sie gilt zwischen 23.00 und 6.00 Uhr, wenn eine Kommune über dem Wert von 35 binnen einer Woche liegt. Steigt der kritische Wert auf 50, dürfen Gastronomiebetriebe zudem keine alkoholischen Getränke mehr außer Haus verkaufen. Ab dem Wert von 35 müssen zudem unter freiem Himmel Masken getragen werden, wenn Menschen auf engem Raum zusammenkommen.