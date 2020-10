Heidenheim gegen Osnabrück vor bis zu 499 Zuschauern

Heidenheim. Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim lässt zu seinem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) 499 Zuschauer ins Stadion. Das gaben die Schwaben am Donnerstag bekannt. Bis zu 3000 Besucher, die in den vergangenen beiden Heimpartien zugelassen waren, seien aufgrund der aktuellen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie nicht möglich.

Nur Mitglieder und Dauerkarteninhaber der Vorsaison, die im Rahmen der Vorverkaufsphase bereits Tickets für die Partie erworben haben, dürften in die Arena, teilte der Club mit. Alle weiteren Fans, die bereits Karten gekauft hatten und nicht berücksichtigt werden können, hätten die Möglichkeit einer Kompensation.