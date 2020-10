Studie: Wie denken junge Leute über Corona-Beschränkungen?

Hannover/Berlin. Die Corona-Infektionszahlen steigen immer mehr, gleichzeitig werden angeblich feierfreudige junge Leute immer misstrauischer beäugt. Aber wie ist es wirklich: Halten sie sich an die verhängten Beschränkungen - und warum? Nehmen junge Menschen wegen der Pandemie neue Interessenkonflikte etwa zwischen Jung und Alt wahr? Und wie verändert die Corona-Pandemie die Einstellung junger Menschen zu Europa? Das will die Tui-Stiftung mit ihrer Jugendstudie herausfinden, die am heutigen Donnerstag online vorgestellt werden soll.

Um die Einstellungen zu den Corona-Maßnahmen zu untersuchen, befragte das Institut YouGov im Auftrag der Stiftung vom 7. bis 15. September 1011 junge Frauen und Männer im Alter von 16 bis 26 Jahren aus Deutschland. Die Studie soll einerseits Einstellungen und Meinungen junger Menschen zu aktuellen Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie klarmachen und einen Vergleich mit einer Befragung vom Januar erlauben: Vom 6. bis 27. Januar wurden 7022 junge Menschen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Polen befragt.