Kultusminister informiert zu Corona-Regeln nach Herbstferien

Hannover. Wie geht es in den Schulen angesichts steigender Corona-Zahlen weiter? Darüber informiert Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute. Es werde um den Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung, um das Lüften sowie den Schutz von Risikogruppen in Familien gehen, kündigte das Ministerium an. Der Landeselternrat hatte bereits betont, dass das regelmäßige Lüften der Klassenräume und warme Kleidung nicht die Antwort auf die steigenden Infektionszahlen sein könne. Es müsse auch digitaler Unterricht ermöglicht werden, ebenso wie die Betreuung der Schüler. Die Eltern dürften nicht wieder mit dem Homeschooling allein gelassen werden.

Am Montag (26. Oktober) startet für die mehr als eine Million Schülerinnen und Schüler zwischen Harz und Nordsee nach zweiwöchigen Herbstferien wieder der Unterricht. Sie werden von über 100 000 Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern betreut. Im Nachbarland Nordrhein-Westfalen müssen Schüler ab der 5. Klasse nach den Herbstferien auch an ihrem Sitzplatz im Unterricht wieder Maske tragen. Die Regelung soll bis zu den Weihnachtsferien gelten.