30-Jähriger nach Radfahrer-Tötung in Psychiatrie

Lüneburg. Der 30-Jährige, der in Celle einen jungen Radfahrer erstochen hat, ist wegen vorsätzlicher Tötung nach einem Krankheitsschub in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das Landgericht Lüneburg befand, dass der Beschuldigte wegen seiner paranoiden Schizophrenie für die Allgemeinheit gefährlich sei, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Aufgrund der Erkrankung sei die Schuldfähigkeit erheblich gemindert und möglicherweise sogar aufgehoben gewesen. Eine Revision ist möglich.

Der Deutsche hatte bereits zum Auftakt des Sicherungsverfahrens zugegeben, im April auf den 15-Jährigen eingestochen zu haben. Er habe ihn nicht töten wollen, aber Stimmen gehört und sich von dem Jugendlichen verfolgt gefühlt. Die Familie des 15-Jährigen stammt aus dem Irak. Nach der Messerattacke hatten mehrere Gruppierungen, darunter jesidische Vereine, der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, einen möglichen rassistischen Hintergrund kleinzureden. Psychische Erkrankungen seien kein Widerspruch für ideologische Motive, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung dieser Vereine.

Die zeitliche Unterbringung in der Psychiatrie ist nicht begrenzt, in regelmäßigen Abständen wird überprüft, ob eine Therapie anschlägt. Wenn dies nicht der Fall ist, kann das auch lebenslang bedeuten.