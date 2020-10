Kollision mit Traktor: Autofahrer schwer verletzt

Melle. Beim Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am frühen Mittwochmorgen sagte, waren sich die beiden Fahrzeuge in Melle (Landkreis Osnabrück) entgegengekommen. Der Wagen stieß frontal mit dem Anhänger des Traktors zusammen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagabend in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Bergung brachten ihn Rettungskräfte in eine Klinik. Der Traktorfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.