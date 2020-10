48-jähriger Familienvater getötet: Spurensicherung

Hannover. Nach dem Tod eines 48 Jahre alten Vaters in Hannover ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens. "Wir gehen von Fremdeinwirkung aus", sagte ein Polizeisprecher. Am Mittwochmorgen hätten Familienangehörige der Leitstelle gemeldet, dass sie den Mann leblos in der Wohnung gefunden hätten. Am Mittag wurden dem Sprecher zufolge Spuren gesichert. Zudem solle die Leiche schnellstmöglich obduziert werden.