Diebe schlachten Sportboot aus: Mehr als 10 000 Euro Schaden

Bleckede. Diebe haben an einem Sportboot auf der Elbe im Landkreis Lüneburg einen Schaden von mehr als 10 000 Euro verursacht. Die Unbekannten bauten unter anderem den Außenbordmotor, Armaturen, Hebel und Navigationsgeräte aus dem Boot aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Davor fuhren sie das Boot aus einem Hafen in Bleckede auf die Elbe. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler benutzten die Diebe ein zweites Boot für die Flucht und den Transport des Diebesguts. Die Feuerwehr fand das Boot schließlich auf der Elbe treibend und schleppte es zurück in den Hafen. Den Besitzern war der Diebstahl bis dahin nicht aufgefallen.