CDU will Parteitag auf vier Orte verteilen

Hannover. Anders als zunächst geplant will die niedersächsische CDU ihren Landesparteitag am 7. November an vier Standorten gleichzeitig abhalten. "Wir planen einen Landesparteitag im üblichen Format, jedoch werden die 424 Delegierten regional auf vier Orte in Niedersachsen aufgeteilt", sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann. Dadurch seien weniger Reisen notwendig und die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus werde gesenkt.

Die Delegierten sollen sich demnach in Hannover, Osnabrück und Cloppenburg sowie an einem noch nicht genannten Ort zwischen Elbe und Weser treffen und per Video zusammenschalten. Die Wahl zum Landesvorstand werde damit gewährleistet. Der bisherige Landesvorstand soll in der kommenden Woche über den Plan entscheiden.

Inhaltlich will die CDU auf dem Parteitag einen "Weg aus der Krise" aufzeigen. "Die Niedersachsen-Union will nicht wie manch andere Partei zurück in die vermeintlich gute alte Vergangenheit, sondern mutig und kraftvoll in eine moderne Zukunft", sagte Althusmann.