Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß von zwei Lastwagen

Wietmarschen. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Lastwagen in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Mittwochmorgen kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Einer der Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 213 war wegen der Aufräumarbeiten am Morgen in beide Richtungen gesperrt.