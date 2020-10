Städte hoffen auf Hilfe der Bundeswehr gegen Corona

Hannover. Die niedersächsischen Städte hoffen auf Hilfe der Bundeswehr in großem Stil zur Unterstützung der Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie. Derzeit prüfe das Land den Bedarf, sagte Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, am Dienstag in Hannover. Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtete, es gehe um 500 bis 600 Soldatinnen und Soldaten.

"Bei der Kontaktnachverfolgung macht es Sinn, Soldaten einzusetzen", sagte Bullerdiek der Deutschen Presse-Agentur. Auch Bundeswehrärzte würden gebraucht. Unter anderem hat Delmenhorst um Hilfe der Bundeswehr gebeten. Die Stadt bei Bremen ist derzeit im Land am heftigsten von Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 betroffen.