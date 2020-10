Reporter Rolf Zick erhält Leibniz-Ring

Hannover. Der Journalist Rolf Zick, der über Jahrzehnte die niedersächsische Landespolitik begleitet hat, erhält heute (18.00 Uhr) den Leibniz-Ring 2020. Zick sei eine "außergewöhnliche Persönlichkeit", die vom Zweiten Weltkrieg geprägt worden sei und auf ein erstaunliches Lebenswerk zurückblicken könne, teilte der Presse-Club Hannover mit. Der 99 Jahre alte Ehrenpräsident des Presse-Clubs sei nicht nur für Journalisten ein Vorbild, sondern auch Mitbegründer der Landespressekonferenz.

Mit dem Leibniz-Ring wird an den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) erinnert, der in Hannover wirkte. Preisträgerin im vergangenen Jahr war die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven, Antje Boetius. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 23. Mal verliehen. Den Ehrenring wählt eine Expertenjury aus. Dazu wird jedes Jahr ein internationaler Wettbewerb für Goldschmiede und Schmuckschaffende ausgeschrieben.