Neues Datenschutz-Gütesiegel für niedersächsische Firmen

Hannover. Für besondere Anstrengungen im Datenschutz können sich Firmen in Niedersachsen vom Wirtschaftsministerium auszeichnen lassen. Das neue Gütesiegel "DatenBEWUSST Niedersachsen" solle an Unternehmen vergeben werden, "die sich für eine nachhaltige Datensicherheit, also den generellen Schutz aller Daten des Unternehmens und den verantwortungsbewussten Umgang mit diesen, engagieren". Das teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Hannover mit. Datensicherheit sei ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für die Zukunft. Um das Label zu bekommen, müssen Firmen in einer Selbstauskunft darlegen, dass Datensicherheit nachhaltig zu ihrer Geschäftsstrategie gehört. Das Gütesiegel gilt immer für ein Jahr.