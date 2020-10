Urteil in Missbrauchs-Prozess: Erzieher legen Revision ein

Hildesheim. Ein wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen und Misshandlung von Schutzbefohlenen in einem Fall verurteilter Mann hat Revision gegen das Urteil des Landesgerichts Hildesheim eingelegt. Dies teilte ein Sprecher des Gerichts am Montag mit. Der 57 Jahre alte Pädagoge, der mit seiner Frau eine Wohngruppe für hilfsbedürftige Kinder leitete, wurde vor eineinhalb Wochen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Seine ebenfalls angeklagte Frau erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, hauptsächlich weil sie die Taten zugelassen habe. Auch sie legte Revision ein.

Der Mann hatte laut dem Urteil ein Mädchen jahrelang gequält, indem es noch als Schülerin mehrere übereinander geklebte Windeln tagelang tragen musste und in einen Käfig gesperrt wurde. Außerdem wurde der Mann wegen sexueller Übergriffe auf ein anderes Kind verurteilt.