Autos erfassen Wolf: Tier stirbt an Unfallstelle

Barnstorf. Bei einem Unfall mit zwei Autos ist ein Wolf in Barnstorf im Kreis Diepholz gestorben. Erst sei am Montagmorgen ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen das plötzlich auf einer Straße auftauchende Tier gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wolf in den Gegenverkehr gegen ein weiteres Auto geschleudert. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Ein Wolfsberater war laut Polizeiangaben auch vor Ort und bestätigte, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelte. Der Fahrer und die Autofahrerin blieben unverletzt.

Wegen des Unfalls gab es außerdem noch einen weiteren leichten Auffahrunfall. Auch hier gab es keine Verletzten. In Niedersachsen leben inzwischen 35 Rudel mit insgesamt 300 bis 350 Tieren.