Honé wirbt für Kompromiss mit Großbritannien

Hannover. Angesichts eines drohenden Brexits ohne Handelsabkommen hat Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé für Kompromissbereitschaft bei den Verhandlungen geworben. "Ein "No Deal" wird leider immer wahrscheinlicher", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Dennoch: Wir alle, auch Niedersachsen, müssen uns bis zum Schluss für ein Freihandelsabkommen einsetzen und bereit zum Kompromiss sein." Alles andere schade auch der niedersächsischen Wirtschaft und erschwere die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich. "Das "No-Deal-Szenario" hätte spürbare Folgen für unsere Wirtschaft, vor allem in der Automobilbranche, im Lebensmittelsektor und der Fischerei."

Der britische Premier Boris Johnson hatte am Freitag gesagt, er gehe von einem harten Bruch mit der EU ohne Vertrag zum 1. Januar aus. Die EU habe offenkundig kein Interesse an einem von Großbritannien gewünschten Freihandelsabkommen wie mit Kanada. Die EU-Staatschefs hatten zuvor betont, Großbritannien müsse sich bewegen - man wolle zwar einen Handelspakt, aber nicht zu jedem Preis.