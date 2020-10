Werder startet in Freiburg mit 18-jährigem Woltemade

Freiburg. Der 18-jährige Nick Woltemade steht erstmals in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf von Werder Bremen. Trainer Florian Kohfeldt lässt den 1,98 Meter großen Offensivspieler heute im Auswärtsspiel beim SC Freiburg beginnen. Milot Rashica sitzt dagegen zunächst auf der Bank der Bremer, die mit einem weiteren Sieg ihren ohnehin schon guten Saisonstart ausbauen könnten. Freiburg startet wie erwartet mit dem Ex-Bremer Nils Petersen in der Sturmspitze.