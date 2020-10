Ermittler prüfen Zusammenhang zweier rechter Brandanschläge

Oldenburg. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüft mögliche Zusammenhänge zwischen zwei mutmaßlich rechtsgerichteten Brandanschlägen in Ganderkesee und Syke. Beide Mal waren von Zuwanderern betriebene Restaurants das Ziel der Angriffe.

Nach dem Brand in Ganderkesee am Mittwoch seien im Gebäude "Symbole der rechten Szene" gefunden worden, namentlich ein Hakenkreuz und die Zahl 88, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Spuren am Tatort deuteten auf Brandstiftung hin. Das H ist der achte Buchstabe des Alphabets, die Zahlenkombination 88 wird von Rechten als Kürzel für das verbotene "Heil Hitler" verwendet.

In Syke im Kreis Diepholz - Luftlinie nur 23 Kilometer entfernt - waren nach dem Brand vom Februar Hakenkreuz-Schmierereien und der Spruch "Ausländer raus" entdeckt worden.