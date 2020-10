Göttingen und Bremen bei ausländischen Forschern beliebt

Berlin/Hannover. Die Universität Göttingen und die Jacobs University Bremen gehören bei ausländischen Wissenschaftlern zu den beliebtesten deutschen Standorten für Forschungsaufenthalte. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Hochschulranking der Alexander-von-Humboldt-Stiftung hervor. Lediglich fünf Hochschulen in Berlin und München waren demnach noch beliebter. Mit dem zwölften Platz schnitt auch die Tierärztliche Hochschule Hannover gut ab.

Insgesamt sind 83 Hochschulen in dem Ranking gelistet. Die ersten Plätze belegten wie schon bei den Vorgängerstudien 2014 und 2017 Universitäten in der Bundes- und in der bayerischen Landeshauptstadt: Die Freie Universität Berlin auf Platz eins, die Humboldt-Universität in Berlin auf Platz zwei und die Ludwig-Maximilians-Universität München auf Platz drei, gefolgt von den Technischen Universitäten.

Neben den Metropolen seien aber auch "viele kleinere Einrichtungen international sichtbar und attraktiv", sagte Stiftungspräsident Hans-Christian Pape. "Diese verteilte Exzellenz ist eine wirkliche Stärke der deutschen Wissenschaft."