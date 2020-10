Geplatzter Transfer: Bremens Rashica fit für Freiburg-Spiel

Bremen. Stürmer Milot Rashica steht vor einem Comeback beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Nachdem ein Wechsel des Kosovaren zu Bayer Leverkusen kurz vor Ende der Transferperiode geplatzt war, wird der Stürmer sehr wahrscheinlich im Kader für das Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen. "Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Auch vom Kopf her", sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag.

Rashica erhielt nach seinem Verbleib an der Weser zwei freie Tage zur Verarbeitung, danach trainierte er normal weiter. "Ich konnte nicht feststellen, dass er sich hängenlässt", sagte der Bremer Coach, gestand aber auch: "Natürlich ist die Situation nicht einfach für ihn. Meine Aufgabe als Trainer ist es, dass sein Kopf nach dieser unbefriedigenden Transferperiode wieder frei ist."

Neben Rashica stehen auch die Langzeitverletzten Kevin Möhwald und Ömer Toprak vor der Rückkehr in den Kader, auch wenn beide Profis noch keine Kandidaten für einen Einsatz über die komplette Spielzeit sein werden. "Alle stehen zur Verfügung", merkte Kohfeldt freudig an.