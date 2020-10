Kiel/Bremerhaven. Der Dreimaster "Alexander von Humboldt II" wird nach der ersten Ausbildungsfahrt mit Marine-Kadetten in diesem Herbst am Mittwoch in Kiel einlaufen. Die Bark werde im Marinehafen an der Tirpitzmole gegen 12.00 Uhr festmachen, sagte der zivile Kapitän der "Alexander von Humboldt II", Jörg-Peter Berendsen, der Deutschen Presse-Agentur. An der Mole hat eigentlich die "Gorch Fock" ihren Liegeplatz. Das Segelschulschiff der Marine wird seit 2015 für 135 Millionen Euro generalüberholt und soll voraussichtlich im Mai 2021 wieder zur Verfügung stehen. Der Marine dient die "Alexander von Humboldt II", die von einer zivilen Stiftung betrieben wird, seit Jahresbeginn als vorübergehender Ersatz für die "Gorch Fock".

Zum ersten Herbsttörn mit Marinekadetten hatte die "Alexander von Humboldt II" am 3. Oktober in Bremerhaven abgelegt. Die Ausbildungsfahrt führte über die Nordsee in die Ostsee.

Der Segler ist laut Marine über seine Takelung als Bark in seinen Segeleigenschaften der gleich getakelten "Gorch Fock" sehr ähnlich. Vor diesem Hintergrund sei der zivile Segler auch die bestmögliche Alternative zum Marineschiff. Auch wenn ein deutlicher Größenunterschied zwischen den Schiffen bestehe: Die "Alexander von Humboldt II" ist 65 Meter lang und hat eine Segelfläche von gut 1400 Quadratmetern, die "Gorch Fock" ist 89 Meter lang bei über 2000 Quadratmetern Segelfläche.

Die Kadetten der Marine erhalten auf der "Alexander von Humboldt II" ihre seemännische Basisausbildung - an Deck, aber auch in der Takelage. Dazu wurde an Bord des Schiffs ein Höhensicherungssystem nachgerüstet und durch den Germanischen Lloyd zertifiziert. "Diese Einrichtung ist mit den an Bord der "Gorch Fock" vorhandenen Sicherheitsstandards weitgehend vergleichbar", betonte die Marine.

Zwischen Januar und Mitte März fanden die ersten fünf Ausbildungsfahrten der Marine statt - mit insgesamt rund 200 Kadetten. Der jetzt zu Ende gehende Törn ist der erste von insgesamt neun geplanten Fahrten im Herbst und im Winter für insgesamt rund 180 Kadetten. Neben der Ostsee sollen Ausbildungsfahrten nach Portugal und zu den Kanarischen Inseln führen. Dies hänge aber von der Corona-Entwicklung ab, sagte Berendsen