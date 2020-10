Landtag: Hauptschullehrer fordert bessere Bezahlung

Hannover. Wer in Niedersachsen als Lehrer an einer Hauptschule unterrichtet, verdient deutlich weniger als ein Kollege am Gymnasium - zu Unrecht, findet ein Hauptschullehrer aus Otterndorf im Landkreis Cuxhaven. Valentin Ruckgaber, der unter anderem Chemie, Politik und Religion unterrichtet, hat sich mit einer Petition gegen die ungleiche Bezahlung gewandt. Binnen sechs Wochen kamen mehr als 5000 Unterschriften zusammen. Heute ab 12 Uhr muss sich daher der Landtag mit den Forderungen auseinandersetzen.

Die Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen werden nach der Tarifstufe A12 bezahlt, jene an Gymnasien nach A13 - der Unterschied macht zum Einstieg rund 450 Euro aus. Zudem müssten Gymnasiallehrer weniger Unterrichtsstunden leisten, heißt es in der Petition.

Das werde der Bedeutung der anderen Schulformen nicht gerecht, argumentiert der Hauptschullehrer. Die geringere Besoldung empfinde er "als Geringschätzung". Das Kultusministerium verweist dagegen darauf, dass Grund-, Haupt- und Realschullehrer seit diesem Schuljahr bereits eine Zulage von knapp 100 Euro monatlich erhielten. Die Kosten dafür lägen dieses Jahr bei rund 13 Millionen Euro, im kompletten Jahr 2021 dann bei rund 31 Millionen Euro. Der Unterschied bei den Wochenstunden sei zudem gerechtfertigt, weil am Gymnasium mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung benötigt werde.