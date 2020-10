Entgegen dem Trend: Einwohnerzahl in Niedersachsen gestiegen

Hannover/Wiesbaden. Anders als auf Bundesebene ist die Bevölkerungszahl in Niedersachsen im ersten Halbjahr 2020 leicht gestiegen. Mit 7,996 Millionen Menschen lebten Ende Juni etwa 2400 Menschen mehr zwischen Harz und Nordsee als zu Jahresbeginn. Das geht aus vorläufigen Daten des Statistischen Landesamts hervor.

Bundesweit ist die Einwohnerzahl Deutschlands dagegen erstmals seit zehn Jahren leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, lebten zum 30. Juni 2020 rund 83,1 Millionen Menschen in Deutschland. Das seien 40 000 weniger als ein halbes Jahr zuvor (minus 0,05 Prozent).

Einen Grund dafür sehen die Statistiker in der verminderten Zuwanderung aufgrund der Corona-Pandemie. Die Nettozuwanderung habe laut vorläufigen Ergebnissen mit 17 000 Menschen deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen (plus 167 000). Allerdings könne auch eine verzögerte Erfassung der Migration eine Rolle spielen, hieß es. Zuletzt war die Bevölkerungszahl im zweiten Halbjahr 2010 gesunken.