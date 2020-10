Niedersachsens JU-Vorsitzender für Söder als Kanzlerkandidat

Osnabrück. Der Vorsitzende der Jungen Union in Niedersachsen, Christian Fühner, hat sich für Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen. "Ich halte Markus Söder für denjenigen, der aktuell der aussichtsreichste und beste Kanzlerkandidat für uns wäre", sagte Fühner der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ/Montag). Zur Frage nach dem CDU-Parteivorsitz wollte er sich nicht festlegen. "Ich bin froh, dass wir gute Kandidaten haben, und habe mich noch nicht abschließend entschieden", sagte er. Um den CDU-Vorsitz bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Für die Kommunalwahlen in Niedersachsen gab Fühner eindeutige Ziele aus: "Unsere klare Forderung an die CDU in Niedersachsen lautet: Wir wollen bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr viele junge Kandidaten oben auf den Listen platzieren", sagte er. Ziel müsse es sein, unter den ersten drei Kandidaten mindestens einen aus der Jungen Union zu haben - "vom Ortsrat bis in den Kreistag".