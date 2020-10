Mann stirbt nach Unfall in Berne im Krankenhaus

Berne. Nach einem Unfall mit einem Sattelzug in Berne im Landkreis Wesermarsch ist ein 55-jähriger Mann aus Brake gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er war am Mittwoch als Fußgänger von dem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Die 50 Jahre alte Fahrerin des Sattelzuges wurde bei dem Unfall leicht verletzt.