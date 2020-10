Streit mit Macheten und Hammer ausgetragen

Bremen. Mit zwei Macheten und einem Hammer haben drei Männer in Bremen ihren nächtlichen Streit ausgetragen - einer von ihnen wurde dabei schwer verletzt und musste notoperiert werden. Zwei 19-Jährige hatten sich am frühen Sonntagmorgen durch einen 27-Jährigen und seine Freundin, die lautstark an ihrer Wohnung vorbeiliefen, gestört gefühlt, teilte die Polizei mit. Zuerst stritten sie sich durch ein offenes Fenster. Anschließend bewaffneten sich die beiden 19-Jährigen mit Macheten und und gingen vor die Tür.

Daraufhin zog der 27-Jährige einen spitzen Notfallhammer, der zum Einschlagen von Scheiben gedacht ist, und schlug auf die Beiden ein. Dabei verletzte er einen der Männer so schwer, dass er eine Schädelfraktur erlitt. Er musste notoperiert werden. Der andere wurde leicht am Kopf verletzt. Der 27-Jährige konnte wenig später gefasst werden und wurde vorläufig festgenommen. Alle Beteiligten hatten Alkohol getrunken.