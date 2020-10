Ganderkesee. Ein 17-Jähriger ist in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg von einem Zug überfahren und tödlich verletzt worden. Der Jugendliche hatte am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr mit seinem Fahrrad trotz geschlossener Schranken einen Bahnübergang überquert, wie die Polizei Wildeshausen am Sonntag mitteilte.

Dabei wurde er von einem Zug erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht von einem Unfall aus, nähere Details müssten noch ermittelt werden.