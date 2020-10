Hannover. Im kommenden Jahr soll die Polizei in Niedersachsen fälschungssichere Dienstausweise bekommen. Wie ein Sprecher der Innenministeriums mitteilte, könnten die elektronischen Ausweise im Scheckkartenformat voraussichtlich ab dem 2. Quartal eingesetzt werden.

Vor rund einem Jahr hatte das Innenministerium die Pläne vorgestellt. Demnach gehört Niedersachsen zu den wenigen Bundesländern, die noch einen Polizeidienstausweis in Papierform ausstellen. Die Umstellung steht auch vor dem Hintergrund zahlreicher Fälle, in denen sich Betrüger als Polizisten ausgegeben haben. Mit den neuen Ausweisen solle "auch der unberechtigten Nutzung entgegengewirkt werden", sagte der Ministeriumssprecher. Polizeistellen im Land warnten zuletzt fast wöchentlich vor falschen Polizisten.

Produziert werden sollen die Ausweise ab 2021 in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover. Die Dienstausweise haben den Angaben zufolge Chips, über die auch Arbeitszeiten erfasst und Zutrittsberechtigungen erfolgen können. Um die Karte vor Fälschungen zu sichern, werden einige Sicherheitsmerkmale eingesetzt wie beispielsweise Guillochen, also spezielle Linienmuster, Mikroschrift, eine unter UV-Licht sichtbare Gestaltung sowie in Sicherheitsfolie eingelassene Hologramme. Die reinen Produktionskosten sollen pro Ausweis voraussichtlich unterhalb von 15 Euro liegen.

Anders als der Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) vergangenes Jahr angeregt hatte, ist der Dienstgrad auf den neuen Ausweisen nicht vermerkt. Der Dienstausweis soll eine Gültigkeit von zehn Jahren haben, deswegen wurde bewusst auf die Nennung von der Amtsbezeichnung wie Polizeikommissar oder von der Polizeibehörde verzichtet, wie der Sprecher des Innenministeriums