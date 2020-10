Flüchtlinge noch mit Problemen bei Wohnungs- oder Jobsuche

Hannover. Geflohene Menschen müssen in Niedersachsen nach Ansicht des Flüchtlingsrates immer noch unnötige Hürden in zahlreichen Lebensbereichen bewältigen. Das kritisierte der Verband am Freitag in Hannover. Bei der Suche nach einer Wohnung oder Arbeitsstelle oder beim Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung gebe es immer noch sinnlose Barrieren. Nach dem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen im Herbst 2015 habe das Land Niedersachsen aber mit einer "pragmatischen und unaufgeregten Politik" die Grundversorgung der Geflüchteten gewährleistet, hieß es vom Flüchtlingsrat auch. "Vielfach gelingt Teilhabe in Niedersachsen gut."