Niedersachsen stockt Investitionen in den Radverkehr auf

Hannover. Niedersachsen erhöht die Investitionen in den Radverkehr. "Im zweiten Nachtragshaushalt wurden 20 Millionen Euro zusätzlich bis 2022 für ein Rad- und Radwegsonderprogramm eingestellt", teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Hannover mit. Das Fahrrad stehe mittlerweile im Fokus, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). "Daran zeigt sich ein neues Umweltbewusstsein und ein anderes Lebensgefühl vor allem der jüngeren Generationen."

Da auch der Bund zehn Millionen Euro für Radwege an Bundesstraßen in Niedersachsen bereitstellt, stehen laut Ministerium insgesamt 45 Millionen Euro für die Radinfrastruktur zur Verfügung. Es sei geplant, diesen Höchstbetrag auch im nächsten Jahr zu realisieren. Ende November soll ein Fahrrad-Mobilitätskonzept Niedersachsen veröffentlicht werden. Ein zentrales Ziel ist die Erhöhung des Anteils der zurückgelegten Wege mit dem Rad von 15 auf 20 Prozent. Dazu kommt die angestrebte Reduzierung getöteter und verletzter Radfahrer um 20 Prozent.