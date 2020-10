Bedrohungslage: Polizei an Osnabrücker Schule im Einsatz

Osnabrück. Nach dem Hinweis auf eine Bedrohungslage ist die Polizei mit einer Vielzahl von Kräften an einer Osnabrücker Schule im Einsatz. Der Unterrichtstag in der Ursulaschule wurde abgesagt, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Aktuell gebe es aber keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung. Am Morgen sei der Hinweis auf die Bedrohungslage eingegangen, die Schulleitung habe sofort die Polizei sowie Kollegium, Schülerschaft und Eltern informiert, hieß es weiter. Wer schon in der Schule war, wurde von den Einsatzkräften aus dem Gebäude begleitet. "Die Schule, der Schulträger und die Polizei nehmen derartige Bedrohungen ernst und reagieren entsprechend", teilte die Polizei mit. Sie halte auch Kontakt zu den Verantwortlichen der umliegenden Schulen.