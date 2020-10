Hannovers Handballer gewinnen zweites Spiel in drei Tagen

Hannover. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben ihr zweites Bundesliga-Spiel in nur drei Tagen klar gewonnen. Gegen den HSC 2000 Coburg siegten die "Recken" am Donnerstagabend vor 1247 Zuschauern in der ZAG Arena mit 27:23 (13:11). Erfolgreichster Werfer der Niedersachsen war erneut der Kroate Ivan Martinovic mit acht Treffern. Die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega hatte erst am Dienstagabend mit 31:34 beim deutschen Meister THW Kiel verloren.