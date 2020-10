"LernRäume" werden auch in den Herbstferien geöffnet

Hannover. Auch in den Herbstferien gibt es für die Schüler und Schülerinnen in Niedersachsen in vielen Orten ein freiwilliges Bildungsangebot. Die Aktion "LernRäume" soll besonders Grundschülern den Kontakt zu anderen Kinder ermöglichen und ihnen helfen, die entstandenen Lernrückstände aufzuholen. "Schulschließungen, geteilter Unterricht mit Präsenzphasen und Lernen zu Hause vor den Sommerferien, aber auch der eingeschränkte Regelbetrieb seit Schuljahresbeginn hinterlassen Spuren - bei manchen Schülerinnen und Schülern mehr, bei anderen weniger", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag. Außerdem sollen durch die Aktion auch Eltern und Erziehungsberechtigte entlastet werden.

Organisiert wurden die "LernRäume" bereits in den Sommerferien durch die evangelischen und katholischen Kirchen sowie vielen außerschulischen Organisationen. Das Kultusministerium unterstützt die Aktion mit 1 Million Euro. Ehrenamtliche, pädagogische Mitarbeiter, pensionierte Lehrkräfte und Lehramtsstudierende konnten mehr als 600 Räume in verschiedenen Gemeindehäusern oder Jugendherbergen für die Aktion nutzen. Mehr als 6500 Kinder und Jugendliche waren bisher in den "LernRäumen".