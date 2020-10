Vier Verletzte nach Explosion im Landkreis Wittmund

Holtriem. Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Holtriem in Landkreis Wittmund sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie es zu der Explosion am Donnerstag kam, sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich zwei Menschen unter den Trümmern und mussten gerettet werden. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Bewohnern gelang es, sich selbst aus dem eingestürzten Haus zu befreien. Auch sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.