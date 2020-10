20 bestätigte Corona-Infektionen nach Party in Gnarrenburg

Gnarrenburg. Nach einer privaten Feier in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg sind bisher 20 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen noch mehr dazukommen", sagte eine Sprecherin des Landkreises am Mittwoch. Bei den positiv Getesteten handele es sich sowohl um Gäste der Feier als auch um deren Kontaktpersonen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Donnerstag noch vor den Risiken solcher privaten Feiern gewarnt: "Es gibt nicht wenige Beispiele dafür, dass bei solchen Zusammenkünften und auch in größerer Zahl kein Abstand, keine Maske, keine Hygieneregeln beachtet werden." Von Freitag an gilt in Niedersachsen eine überarbeitete Coronaregelung. Darin werde vor allem darauf eingegangen, dass private Partys zu einem großen Infektionsrisiko geworden sind.