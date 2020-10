Reichskriegsflagge in Wilhelmshaven führt zu Polizeieinsatz

Wilhelmshaven. Wenige Tage nach dem Erlass zu Reichs- und Reichskriegsflaggen in Niedersachsen gibt es die ersten Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen solcher Flaggen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, meldete sich am Vortag ein Zeuge, der eine Reichskriegsflagge auf einem Kleingartengelände in Wilhelmshaven gesehen hatte. Polizisten ermittelten daraufhin den Besitzer des Kleingartens. Dem Mann droht ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.

Seit Anfang Oktober ist das öffentliche Schwenken von Reichsfahnen und Reichskriegsflaggen in Niedersachsen verboten. Die Flaggen gelten als Symbole für rechtsextremistische Einstellungen und Ausländerfeindlichkeit. Die Reichskriegsflagge war die Fahne der Streitkräfte des Deutschen Reiches. Sie zeigt ein schwarzes Kreuz auf weißem Hintergrund, in der Mitte ist ein Adler, im linken oberen Feld die Farben Schwarz-Weiß-Rot mit dem Eisernen Kreuz.