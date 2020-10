Rashica-Wechsel von Werder zu Leverkusen geplatzt

Bremen. Der Wechsel des Angreifers Milot Rashica von Werder Bremen zu Bayer Leverkusen ist am Montagabend in den letzten Minuten der Transferperiode geplatzt. Ein Leihgeschäft zwischen beiden Vereinen kam nicht mehr zustande. "Es gab Schwierigkeiten mit der Kaufoption", sagte der Leverkusener Sportchef Rudi Völler dem "Kicker". "Da hatten Bremen und wir unterschiedliche Vorstellungen. Am Ende hat dann die Zeit nicht mehr für eine Einigung gereicht."

Rashica galt in diesem Sommer stets als erster Verkaufskandidat der Bremer. An dem 24 Jahre alten Offensivspieler waren unter anderem RB Leipzig und der englische Premier-League-Club Aston Villa interessiert. Nun bleibt er mindestens noch bis Januar bei Werder.