Wagen kommt von Straße ab: Zwei Schwerverletzte

Kettenkamp. Ein junger Autofahrer und seine Beifahrerin sind schwer verletzt worden, weil ihr Wagen im Landkreis Osnabrück von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Der 21-Jährige sei zu schnell gefahren und habe am Sonntagabend an der Ortsausfahrt Kettenkamp in Richtung Eggermühlen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sagte ein Polizeisprecher. Er sei links von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrmals auf einem Acker und kam etwa 80 Meter weiter zum Stehen. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert. Die 25-jährige Beifahrerin konnte sich selbst befreien. Beide wurden mit Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.