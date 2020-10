Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ottenstein. Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Holzminden von einer Landstraße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. Warum der 31-Jährige am Sonntag bei Ottenstein in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.