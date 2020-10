Teutonia 05 Zweiter: Erste Niederlage für Weiche Flensburg

Hamburg. Die Regionalliga-Fußballer von Teutonia 05 haben sich auf den zweiten Platz der Nordstaffel vorgearbeitet. Die Hamburger gewannen am Sonntag 4:0 gegen den zuvor ebenfalls noch ungeschlagenen Lüneburger SK Hansa. Schon vor der Pause machten Nico Donner, Nick Brisevac per Foulelfmeter und Abdel Aziz Hathat alles klar. Vor den 315 Zuschauern sorgte Markus Coffie in der Nachspielzeit für den Endstand. Zuvor hatte der Teutone Fabio Parduhn die Gelb-Rote Karte gesehen.

Schon am Freitag hatte Spitzenreiter SC Weiche Flensburg 08 die erste Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Thomas Seeliger verlor gegen die zweite Mannschaft des Hamburger SV 1:2. Dabei hatte Torge Paetow sein Team in Führung gebracht, doch diesmal gab es die Gegentore zwei und drei: Moritz Kwarteng war zweimal für den HSV erfolgreich, der sich auf Platz drei verbesserte.

Altona 93 hatte den FC St. Pauli II zu Gast und verpasste beim 1:2 den zweiten Saisonsieg. Dabei brachte Kevin Krottke die Altonaer früh in Führung, doch im Beisein von St. Paulis Profi-Trainer Timo Schultz und Präsident Oke Göttlich drehten Cemal Sezer und Profi-Leihgabe Kevin Lankford die Partie. Sezer schoss zudem noch einen Foulelfmeter über das Tor.

Eintracht Norderstedt ließ trotz personeller Probleme gegen Holstein Kiel II nichts anbrennen und feierte mit 3:0 den dritten Erfolg in Serie. Die Treffer erzielten Jordan Brown, Evans Nyarko per Elfmeter und Nils Brüning.