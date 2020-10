Hannover-Fans feiern Derbysieg vor Stadion

Hannover. Mehrere hundert Fans von Hannover 96 haben am Samstag vor dem Stadion den Derbysieg ihrer Mannschaft gegen den niedersächsischen Rivalen Eintracht Braunschweig gefeiert. Die Polizei marschierte in großer Stärke am Stadionzaun auf und forderte die Anhänger per Megafon dazu auf, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Abstandsregeln der Corona-Zeit einzuhalten und das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen. Die Fan-Versammlung löste sich aber erst auf, nachdem auch die Spieler von Hannover 96 zum Zaun gekommen und kurz mit den Anhängern gefeiert hatten.

Der Aufstiegskandidat der 2. Fußball-Bundesliga gewann dieses Derby zuvor mit 4:1 (0:0). Die erlaubte Anzahl von 9800 Besuchern wurde dabei in der HDI Arena nicht erreicht. Weil keine Gästefans zugelassen waren und auch der harte Kern der 96-Anhänger erst nach dem Spiel zum Stadion kam, lag die Zuschauerzahl bei 7300.