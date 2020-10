Ausgebüxtes Pferd stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Peine. In Ilsede-Gadenstedt (Landkreis Peine) ist eine Stute beim Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden. Die 28 Jahre alte Fahrerin des Wagens verletzte sich bei dem Unfall nur leicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Stute war zuvor gemeinsam mit einem anderen Pferd von einer Weide ausgebüxt. Das zweite Pferd - ebenfalls eine Stute - konnte nach Angaben der Beamten wohlbehalten wieder eingefangen werden. Beide gehörten einer 32-jährigen Frau aus Braunschweig. An dem Auto entstand durch den Zusammenprall mit dem Pferd ein Schaden von rund 10 000 Euro.