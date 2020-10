Leiche in Syker Wohnung: Obduktion ergibt Suizid

Syke. Nach der Obduktion der Leiche eines 32-Jährigen aus Syke (Landkreis Diepholz) steht fest, dass sich der Mann mit mehreren Messerstichen selbst umgebracht hat. Eine Fremdeinwirkung beziehungsweise ein Gewaltverbrechen könnten ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 32-Jährige war am Donnerstag von Freunden als vermisst gemeldet worden, Polizisten fanden den Toten daraufhin in seiner Mietwohnung. Aufgrund der Situation und der Verletzungen konnte ein Tötungsdelikt zunächst nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Die Gerichtsmedizin habe am Samstag eindeutig einen Suizid festgestellt.