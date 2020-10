Toter in Syker Wohnung identifiziert

Syke. Der tote Mann, der in einer Wohnung in Syke im Landkreis Diepholz gefunden wurde, ist der Mieter der Wohnung gewesen. Woran der 32-Jährige starb, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar. Die Obduktion sei auf Samstag verschoben worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein Verbrechen könne nicht ausgeschlossen werden. Freunde des 32-Jährigen hatten den Mann als vermisst gemeldet. Die Polizei fand den Mann daraufhin am Donnerstag tot in dessen Wohnung. Die Ermittler haben Spuren gesichert und die Wohnung versiegelt.