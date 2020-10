Terminal zur Verschiffung von Gebrauchtwagen startet

Wilhelmshaven. Ein Terminal zur Verschiffung von Gebrauchtwagen von Europa nach Nordafrika ist in Wilhelmshaven in Betrieb gegangen. Das Terminal setze wichtige Impulse für den Standort Wilhelmshaven, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bei der offiziellen Inbetriebnahme am Freitag. Betreiber des neuen Auto-Terminals an der Nordseeküste ist das Unternehmen Mosolf, eines der führenden Autologistik-Unternehmen in Deutschland. Zunächst sollen von Wilhelmshaven aus rund 50 000 bis 60 000 Autos jährlich nach Nordafrika verschifft werden.