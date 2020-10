Leiche in Wohnung gefunden: Verbrechen nicht ausgeschlossen

Syke. In einer Wohnung in Syke im Landkreis Diepholz hat die Polizei einen toten Mann gefunden. Ob es sich um den Mieter handele, sei noch nicht klar, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Auch die Todesursache sei noch nicht geklärt. Ein Tötungsdelikt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizisten hatten wegen einer Vermisstenmeldung am Nachmittag die Wohnung betreten. Die Spurensicherung sei vor Ort gewesen. Die Leiche solle am Freitag rechtsmedizinisch untersucht werden, teilte die Polizei am Abend mit. Mit einem Ergebnis werde nicht vor Mittag gerechnet.