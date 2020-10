Niedersachsen: Private Feiern auf 25 Menschen beschränken

Hannover. Feiern in den eigenen vier Wänden sollen in Niedersachsen zum Schutz vor Corona auf maximal 25 Teilnehmer begrenzt werden. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil am Donnerstag in Hannover an. Die Vorschrift solle verbindlich und landesweit unabhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen im jeweiligen Kreis gelten, sagte der SPD-Politiker. Ausgenommen davon seien Partys im Freien. Steigt die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche in einer Regional auf mehr als 50, sollen sich nur noch zehn Menschen zu Hause treffen dürfen.

Bisher sind Treffen zu Hause in Niedersachsen nicht beschränkt. Die vergangenen Wochen hätten aber gezeigt, dass private Feiern ohne Hygienekonzepte ein Risiko für neue Infektionsherde seien, erklärte Weil. Die allgemeine Obergrenze für Feiern in Restaurants soll dagegen von 50 auf 100 Menschen angehoben werden, da dort die Regeln besser eingehalten werden könnten. "Das Schutzniveau als solches halten wir, aber wir schichten um", sagte Weil.

Das komplette neue Corona-Regelwerk will die Landesregierung in der kommenden Woche vorstellen, die bisherige Verordnung läuft am 8. Oktober aus. Mit einer fixen Obergrenze von 25 Teilnehmern für private Feiern ginge Niedersachsen über den jüngsten Bund-Länder-Beschluss hinaus, der dafür nur eine Empfehlung vorsah.